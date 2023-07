11 Warum sollte man ausgerechnet sie wählen? Spitzenkandidaten und Vertreter der sechs großen Parteien im Land haben sich bei der Diskussionsrunde „Treffpunkt Foyer“ den Fragen unserer Zeitung gestellt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wer lenkt künftig Baden-Württemberg? 14 Tage vor der Landtagswahl am 14. März präsentierten die „Stuttgarter Nachrichten“ im Haus der Wirtschaft in Stuttgart Spitzenkandidaten und ihre Positionen.









Stuttgart - 600 Besucher finden in der König-Karl-Halle im Haus der Wirtschaft in Stuttgart Platz. Eigentlich. Am Freitagabend aber ist alles anders. Vier Kameras und 13 Monitore spiegeln den Treffpunkt Foyer der „Stuttgarter Nachrichten“ und ihrer Partnerzeitungen. „Eine Landtagswahl in Zeiten der Pandemie“ ist das Thema.