Was ist uns unser Essen wert?

1 Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann und Cem Özdemir sind unsere Gäste beim Treffpunkt Foyer am 18. November. Foto: Jens Hartmann, Imago/Ute Grabowsky; Collage: Ruckaberle

Näher dran an herausragenden Persönlichkeiten – die Reihe Treffpunkt Foyer unserer Zeitung macht es möglich. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Spitzenkoch Alexander Herrmann sind am 18. November zu Gast.















Die Coronapandemie hat die Gastronomie in Deutschland schwer getroffen, der aktuelle Krieg in der Ukraine sorgt für steigende Lebensmittelpreise, die Inflation lässt die Kaufkraft sinken: Wie viel müssen der Rostbraten oder das Spargelgericht kosten – und wer kann sich das noch leisten? Wie verändern sich unsere Essgewohnheiten – und übertreiben wir es mit Trends wie Intervallfasten? Und: Wie müssen wir eigentlich in Zukunft essen, um besser für Krisen gewappnet zu sein?

Der Termin

Im Treffpunkt Foyer „Was ist uns unser Essen wert?“ einer Veranstaltung der Stuttgarter Nachrichten geben Spitzenkoch Alexander Herrmann und Cem Özdemir (Grüne), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Antworten. Die Podiumsdiskussion findet statt am Freitag, 18. November 2022 um 19.30 Uhr in der Sparkassen-Akademie Baden-Württemberg, Pariser Platz 3 A, 70173 Stuttgart. Ihre Anmeldung nehmen wir unter stn.de/foyer unter Angabe Ihrer Abonummer gerne entgegen.

Treffpunkt Foyer

Teilnehmen

Die Teilnahme an unserem Treffpunkt Foyer ist kostenlos, eine Anmeldung unter Angabe der Abonummer ist erforderlich. Hinweise zu unseren Datenschutzrichtlinien finden Sie unter www.stn.de/datenschutz. Bitte beachten Sie die gültigen Coronaregeln. Das Tragen einer FFP2-Maske wird empfohlen.

Mitdiskutieren

Unsere Leserinnen und Leser können vorab an die Podiumsgäste Fragen stellen. Bitte bis 10. November per Email an chef@stuttgarter-nachrichten.de