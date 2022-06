1 Seit 2007 lenkt Eric Gauthier seine eigene Kompanie: Gauthier Dance Foto: mfg/bw

Mit dem Festival „Colours" bringt Eric Gauthier die ganze Stadt zum Tanzen – am 12. Juli ist der Tänzer, Choreograf und Kompaniechef Gast unserer Veranstaltungsreihe Treffpunkt Foyer.















Im Februar 2020 steht Eric Gauthier auf der Bühne im Mozartsaal der Stuttgarter Liederhalle. 14 Tage sind es bis zum geplanten Treffpunkt Foyer unserer Zeitung mit dem Tänzer, Choreografen, Kompaniechef und Festivalmacher. Die 700 Tickets sind weg, die Vorfreude unserer Leserinnen und Leser ist groß.

Gestoppt durch die Pandemie

„Wir müssen etwas Besonderes machen“, sagt Gauthier, fragt nach Möglichkeiten der Lichtregie für zwei Auftritte seiner Gauthier Dance Company – und würde am liebsten „einfach alles umbauen“. Schon aber wirken andere Kräfte. Das Coronavirus droht sich ungebremst auszubreiten. Debattiert wird über Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Wenige Tage später erhalten unsere Leserinnen und Leser Post – der Treffpunkt Foyer mit Eric Gauthier muss abgesagt werden.

Näher dran an Eric Gauthier

Etwas mehr als zwei Jahre später sagt Eric Gauthier wieder: „Wir müssen etwas Besonderes machen.“ Für einen neuen Treffpunkt-Foyer-Abend unserer Zeitung. „Nicht wir hier zum Gespräch auf der Bühne und das Publikum dort im Saal.“ Sondern? „Mittendrin“, ruft Gauthier. Am 12. Juli ist es so weit: In einer eigens für das Tanzfestival „Colours“ (27. Juni bis 15. Juli) in der Sporthalle des Theaterhauses Stuttgart errichteten Rundarena, Bühne für das bereits bei der „Colours“-Premiere 2015 gezeigten Stilmix-Spektakels „Kamuyot“, sind die Leserinnen und Leser unserer Zeitung buchstäblich näher dran an Eric Gauthier und der live erlebbaren Gauthier Dance Company.

Kultstück seit 2015: „Kamuyot“ Foto: th

Hat Nähe, für Gauthier immer schon wichtig, durch die Pandemie noch einmal eine neue Bedeutung gekommen? „Abstand“, sagt der Frankokanadier, der seit 1996 in Stuttgart lebt, „tut mir nicht gut.“ Gauthier sagt es ernst, lacht dann und ruft jetzt fast: „Es wird toll.“

Das „Es“ umfasst viel. Die Arbeit mit und für Gauthier Dance, das tägliche Ringen um Produktionen der inzwischen 16-köpfigen Kompanie. 14 Tage prall gefülltes Programm der an diesem Samstag startenden vierten Auflage des Tanzfestivals „Colours“. Ständiges Netzwerken mit Tanzkünstlerinnen und Tanzkünstlern in aller Welt – aber auch mit Unterstützerinnen und Unterstützern. Die Frage natürlich, wie sich im erneut hohen Tempo Zeit und Raum für drei Kinder freihalten lassen. Und nicht zuletzt die Hoffnung, mit dem schon zum Gauthier-Dance-Start 2007 initiierten Projekt „Gauthier Dance mobil“ den Tanz auch künftig in Alters- und Pflegeheime bringen zu können.

Eine neue Kompanie: die Juniors

„Vergessen Sie nicht meine Juniors“, sagt Gauthier. Seit Jahresbeginn hat das Theaterhaus eine neue, eine zweite Tanzkompanie: Gauthier Dance Juniors. Das Programm Dis-Tanz-Start der Bundesregierung macht es möglich. Sechs Stellen sind vorgesehen. Bis Ende 2023 sind die Gelder gesichert. Vier Nachwuchshoffnungen – Ayda Frances Güneri, Angelo Minacori, Arnau Redorta Ortiz und Maria Sayrach Baró – arbeiten bereits seit Januar in Stuttgart.

Immer voller Energie: Eric Gauthier Foto: dpa

Mit sechs Tänzerinnen und Tänzern beginnt 2007 die Geschichte der Gauthier Dance Company, zu sechst sind die Gauthier Dance Juniors zum 1. Januar 2023. „Es ist wie eine Wiedergeburt nach 15 Jahren“, sagt Eric Gauthier. „Renaissance“ heißt denn auch der Abend, mit dem die Juniors im März 2023 auf der Bühne des Theaterhauses offiziell ihre Premiere haben. In Schulen sind die Juniors bereits unterwegs. Vorfahren, ausklappen, loslegen – kostet das nicht ungeheuer viel Kraft? „Umgekehrt“, sagt Eric Gauthier, „die Kids geben mir Power.“

Jürgen Klinsmann engagiert für „Moves for Future“

„Moves for Future“ stützt sich auf eine Sonderförderung der Stadt Stuttgart und eine Partnerschaft mit Daimler Trucks und hat einen ausgewiesenen Impulsgeber für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen als Schirmherrn: den früheren Fußballstar und „Sommermärchen“-Mitermöglicher Jürgen Klinsmann. „Es geht uns darum, die Kinder in Bewegung zu bringen“, sagt Eric Gauthier.

Moves for Future-Auftakt in der Filderschule mit Jürgen Klinsmann Foto: th

Wenn das bei Kindern klappt, warum nicht auch bei Erwachsenen? Warum nicht auch mit einer ganzen Stadt? Eric Gauthiers Antwort ist das Festival „Colours“. Und doch sind Gauthiers Mitmachaktionen nur die eine Seite von Gauthier Dance. „Wir sind nicht die kleine Truppe oben auf dem Berg“, sagt Eric Gauthier. „Wir sind weltweit gefragte Botschafter für die Stadt Stuttgart.“

Internationale Strahlkraft

Für Tamas Detrich, Intendant des Stuttgarter Balletts, ist klar: „Stuttgart ist eine Tanzstadt. Den Enthusiasmus für den Tanz, den John Cranko und das Stuttgarter Ballett entfacht haben, führt Eric Gauthier auf schönste Weise weiter.“ Und dies mit Stücken führender Choreografinnen und Choreografen. Neues von Aszure Barton, Sidi Larbi Cherkaoui, Sharon Eyal, Marcos Morau, Sasha Waltz, Marco Goecke (aktuell in den Räumen der Ruoff-Stiftung in Nürtingen als Zeichner zu erleben) und Hofesh Shechter an einem Abend wie jüngst bei „Seven Sins“ – da horcht die Tanzwelt auf. Theaterhaus-Lenker Werner Schretzmeier sagt stolz: „Das Theaterhaus sorgt dafür, dass Eric Gauthier sein ganzes Können voll entwickeln kann, zur Freude dieser Stadt und des Landes.“

Umgekehrt schätzen die Stars der Branche Eric Gauthier als Vermittler ihrer Kunst. Für ihn öffnen sich alle Türen – und damit für die Kameras des Südwestfernsehens und das Projekt „Dance around the world“. Aus einer Sendung über die Szene in Tel Aviv wird eine „Dance around the world“-Strecke in der ARD. „Fantastisch“, freut sich Gauthier.

Eric Gauthier wollte einige Zeit „der neue Mick Jagger werden“ Foto: th

Tänzer, Choreograf, Kompaniechef, Vermittler – Eric Gauthier ist ein Tausendsassa. Braucht er keinen Ruhepunkt? „Man muss die Dinge einfach machen“, sagt er. Wie 2006 den Schritt hinaus aus dem Stuttgarter Ballett in die Selbstständigkeit. Wie auch Musik? Gauthier lacht. „Stimmt, ich war überzeugt, ich werde der nächste Mick Jagger.“ Die Konzerte sind heute seltener – „aber die Band gibt es noch“. Und Gauthier verspricht: „Die Gitarre bringe ich mit am 12. Juli.“

Ein Magnet mit Charme

Mit Musik fängt für Eric Gauthier auch sein Weg in den Tanz an. Als Neunjähriger besucht er mit seiner Mutter eine Aufführung des Musicals „Cats“. Danach steht sein Entschluss fest – „das will ich machen“. „Das“ geht nicht ohne Tanz, alles Weitere ist (Erfolgs-)Geschichte. Über diese sagt der frühere Stuttgarter Ballettintendant Reid Anderson (Gauthier: „Mein Ballettpapa“), mit dem Gauthier 1996 vom National Ballett aus Toronto nach Stuttgart kam: „Eric ist ‚Mr. Entertainment‘. Er wurde geboren, um auf der Bühne vor Publikum zu stehen. Er gedeiht unter dieser Aufmerksamkeit im positivsten Sinne. Sein Enthusiasmus ist ansteckend; er ist ein Magnet. Und er besitzt eine Eigenschaft, die John Cranko einmal als die wichtigste von allen bezeichnet hat: Charme!“

So können Sie dabei sein

Was

? „Wie bewegt der Tanz die Welt?“ ist das Thema beim Treffpunkt Foyer unserer Zeitung am Dienstag, 12. Juli, im Theaterhaus Stuttgart (Siemensstraße 11). Beginn: 19.30 Uhr (Saalöffnung: 18.45 Uhr). Durch den Abend führt Nikolai B. Forstbauer, Autor unserer Zeitung. Die Ticketzahl ist begrenzt.

Wer?

Eric Gauthier, 1977 in Montreal geboren, beginnt mit neun Jahren seine Ballettausbildung. Vom 10. Lebensjahr an in der National Ballet School in Toronto, kommt er 1996 mit dem Antritt von Reid Anderson als Intendant des Stuttgarter Balletts nach Stuttgart. Hier wird er zum gefeierten Publikumsliebling. 2006 nimmt Gauthier in der Rolle des Mercutio in John Crankos „Romeo und Julia“ Abschied vom Stuttgarter Ballett. 2007 gründet er im Theaterhaus Stuttgart seine eigene Kompanie – Gauthier Dance. Nationale und internationale Auszeichnungen markieren den Erfolgsweg der Gauthier Dance Company.

Wie?

Die Teilnahme an unserem Treffpunkt Foyer ist kostenlos, eine Anmeldung unter Angabe der Abonummer ist erforderlich. Hinweise zu unseren Datenschutzrichtlinien finden Sie unter www.stn.de/datenschutz. Bitte beachten Sie die gültigen Coronaregeln. Das Tragen einer FFP2-Maske wird empfohlen. Anmeldung

www.stn.de/treffpunktfoyer