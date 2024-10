Treffen von Rechtsextremisten: Ludwigsburger OB hofft, dass es zu keinen Ausschreitungen kommen wird

1 Der NSU-Untersuchungsausschuss deckte 2017 eine „Ludwigsburg-Connection“ auf. Foto: Imago/Bihlmayerfotografie

Für den „Schwabenkongress“ der Gruppe Reconquista 21 am 30. November wurden wohl keine städtischen Räume angemietet. Der Handlungsspielraum der Kommune ist deshalb reduziert.











Die Veranstaltungsstätte ist noch nicht bekannt, der Tag schon. Die rechtsextremistische Reconquista 21 will am 30. November in Ludwigsburg zum „Schwabenkongress“ einladen. In einem Social-Media-Post wurde über den Termin informiert. In den vergangenen Jahren machte die Gruppe im Land mit Plakataktionen gegen Geflüchtete und für Remigration auf sich aufmerksam. Gegen mehrere Mitglieder wird wegen der teils rassistischen Aktionen ermittelt, einige wurden zu Haftstrafen verurteilt.