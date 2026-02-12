Treffen über Online-Dating: Junge Esslinger bedrohen und quälen Mann – Geständnis vor Gericht

Im Juli 2025 sollen zwei 16- und 18-Jährige einen Mann gepeinigt haben. Vor dem Landgericht Stuttgart räumten sie die Taten ein.
Am ersten Prozesstag hatten sie zu den Tatvorwürfen geschwiegen. Am zweiten Verhandlungstag ließen sie über ihre Verteidiger Erklärungen verlesen. Über ihre Rechtsanwälte räumten die beiden zur Tatzeit 16- und 18-jährigen Angeklagten aus Esslingen ein, einen Mann Anfang Juli 2025 in einem Waldstück bei Stuttgart-Hedelfingen gequält, gedemütigt, gepeinigt und bestohlen zu haben. Vor dem Landgericht Stuttgart müssen sie sich dafür wegen des Vorwurfs des erpresserischen Menschenraubs und der gefährlichen Körperverletzung verantworten.