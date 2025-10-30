Treffen Trump und Xi: Waffenpause, aber kein großer Deal

Xi Jinping und Donald Trump haben im südkoreanischen Busan den Druck aus dem Handelskrieg zwischen den USA und China genommen. Viel mehr jedoch haben sie nicht erreicht.
Als die Air Force One vom Luftwaffenstützpunkt Gimhae abhob, konnten selbst die schweren Turbulenzen im südkoreanischen Luftraum der guten Laune des US-Präsidenten nichts anhaben. Das Treffen mit Xi Jinping sei ein voller Erfolg gewesen, sagte Donald Trump euphorisch, während er im ruckelnden Flugzeug nur mit Mühe und Not das Gleichgewicht halten konnte: „Auf einer Skala von null bis zehn, wobei zehn der beste Wert ist, würde ich sagen, das Treffen war eine Zwölf.“