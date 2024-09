1 Ein ungewöhnliches Bild: Usher und Jill Biden bei der Fashionshow von Ralph Lauren. Foto: getty/[EXTRACTED]: Lexie Moreland/WWD via Getty Images

Bei der New York Fashion Week in den Hamptons hob eine besondere Gästin das Event auf ein neues Niveau: die First Lady. Jill Biden, in einem eleganten schwarzen Hosenanzug, traf auf prominente Persönlichkeiten aus verschiedensten Bereichen.











Beim Modeunternehmen Ralph Lauren durfte man sich am Donnerstag bei der Laufstegshow der Frühjahrskollektion 2025 über einen besonders prominenten Gast freuen: Dr. Jill Biden (73) stattete dem Auftakt der New York Fashion Week in den Hamptons einen Besuch ab.