Treffen mit US-Kollege Bessent: Finanzminister Klingbeil zu Antrittsbesuch in Washington

Finanzminister Klingbeil zu Antrittsbesuch in Washington

1 Bundesfinanzminister Lars Klingbeil ist am Montag in den USA. Foto: dpa/Michael Kappeler

Finanzminister Lars Klingbeil trifft beim Antrittsbesuch in den USA seinen US-Kollegen Scott Bessent. Dabei geht es auch um die Grundsatzeinigung im Handelskonflikt.











Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) ist am Montag zu seinem offiziellen Antrittsbesuch in den USA. In Washington trifft Klingbeil seinen US-Kollegen Scott Bessent zu einem Gespräch. Ein Thema sind laut Bundesfinanzministerium „Fragen und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Grundsatzeinigung im Handelskonflikt“. Die EU hatte sich vor einer Woche mit den USA auf einen Zollsatz von 15 Prozent für die meisten europäischen Güter geeinigt.