Treffen mit Ministerpräsident: Merz sieht historische Chance für europäischen Weg Armeniens

Friedrich Merz empfängt den armenischen Ministerpräsidenten Paschinjan. Es geht vor allem um den Friedensprozess zwischen den lange verfeindeten Republiken Armenien und Aserbaidschan.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht eine „historische Chance“ für eine Annäherung Armeniens an die Europäische Union. Merz sagte nach einem Treffen mit Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan in Berlin mit Blick auf den Friedensprozess zwischen dessen Land und Aserbaidschan, der Weg nach Europa sei geöffnet. Deutschland werde den Friedensprozess weiter unterstützen.