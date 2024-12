Treffen mit Giorgia Meloni: Königin Letizia ist bei Staatsbesuch in Rom pretty in pink

Königin Letizia hat bei einem Staatsbesuch in Italien mal wieder ihr Modegefühl bewiesen: Beim Treffen mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni strahlte sie in einem rosafarbenen Kostüm.

Königin Letizia von Spanien (52) ist bekannt für ihren exquisiten Modestil. Den bewies die Ehefrau von König Felipe VI. (56) nun einmal mehr beim Staatsbesuch in Rom: Bei einem Treffen mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (47) setzte Letizia auf ein stylisches Kostüm in blassem Rosa, wie auf Aufnahmen zu sehen ist.

Besonders ins Auge stachen dabei die dezenten Stickapplikationen auf der Brust der ihrer Silhouette schmeichelnden Jacke mit leichten Puffärmeln. Den Look kombinierte Königin Letizia mit rosafarbenen Pumps und einer Handtasche im selben Farbton. Ihre dunkelbraunen Haare trug die Mutter von zwei Töchtern offen und leicht gewellt hinters Ohr gesteckt, dazu trug die 52-Jährige minimales Make-up mit einem warmen Lidschatten und altrosa Lippenstift. Ihren Schmuck hielt die Königin dezent, auf Fotos sind nur ein Goldring sowie Diamantohrringe zu erkennen.

König Felipe setzte indessen auf einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und hellblauer Krawatte. Meloni wirkte in einem beigefarbenen Hosenanzug samt beigem Hemd etwas blass zwischen den beiden Spaniern.

Drei Tage Staatsbesuch in Italien

König Felipe und Königin Letizia sind vom 10. bis 12. Dezember zu Besuch in Italien. Am Dienstagabend besuchte das Königspaar unter anderem die Königliche Akademie von Spanien in Rom, wo es sich mit der Vereinigung der italienischen Hispanisten traf, die seit 50 Jahren den Austausch italienischer Forscher auf die iberische Halbinsel und Südamerika fördert. Anschließend gab es einen Empfang in der spanischen Botschaft. Es ist ihr erster offizieller Besuch in Italien seit 2014. Die Einladung erfolgte durch den italienischen Präsidenten, Sergio Mattarella (83).