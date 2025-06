Treffen mit Donald Trump: Merz zu Antrittsbesuch in Washington eingetroffen

1 Bundeskanzler Friedrich Merz ist in Washington eingetroffen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Findet Kanzler Merz einen guten Draht zu US-Präsident Trump oder kommt es zur Konfrontation? Das entscheidet sich heute beim Antrittsbesuch des deutschen Regierungschefs im Weißen Haus.











Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist in der Nacht zu seinem mit Spannung erwarteten Antrittsbesuch in Washington eingetroffen. Am späten Vormittag (17.30 MESZ) wird er im Weißen Haus erstmals seit seinem Amtsantritt vor vier Wochen US-Präsident Donald Trump treffen. Geplant sind ein gemeinsames Mittagessen und eine Pressebegegnung im Oval Office (ca. 17.45 Uhr MESZ), dem Büro des Präsidenten.