Treffen mit Donald Trump: Für Mark Rutte sind Probleme dornige Chancen

Der Nato-Generalsekretär gilt als „Trump-Flüsterer“, doch seine unterwürfigen Schmeicheleien für den US-Präsidenten gefallen nicht allen in Europa.
Mark Rutte versucht wirklich alles. Bei seinem Besuch im Weißen Haus, wollte er Donald Trump sogar mit dessen eigenen Mitteln schlagen. Also präsentierte der Nato-Generalsekretär dem US-Präsidenten eine Schautafel mit vielen roten Balken. Darauf zu sehen waren die gestiegenen Investitionen der Nato-Staaten in das Bündnis. Über der plakativen Darstellung prangte in goldener Schrift: „Die Trump-Billion“, denn erst durch die Führungsstärke des US-Präsidenten hätten sich die europäischen Staaten durchgerungen, ihren Verteidigungsetat deutlich zu erhöhen, schmeichelte Rutte.