Die Grünen kommen von Freitag an zum Bundesparteitag in Hannover zusammen. Doch dort werden die wichtigen Fragen ausgespart, meint Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.
Sie wollen jetzt mal aufräumen. So vielleicht kann man das Programm verstehen, das sich die Grünen für ihren Bundesparteitag am Wochenende in Hannover vorgenommen haben. Es geht um viele Fragen, denen sich die Partei lange nicht mehr gestellt hatte – um ihre eigene Struktur, um den Nahost-Konflikt, die Zukunft der Energiewende, ihre Kommunalpolitik.