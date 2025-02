Treffen in Damaskus: Konferenz über die Zukunft Syriens

1 Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa (Mitte) bei der Zukunftskonferenz in Damaskus Foto: dpa/Omar Albam

Ist es ein Meilenstein oder doch nur eine Schau? In Damaskus debattieren Deligierte unverbindlich über einen nationalen Dialog.











Von einem „Wunder“ schwärmte der syrisch-amerikanische Arzt Zaher Sahloul: Er nahm am Dienstag in Damaskus an der „Konferenz des Nationalen Dialogs“ teil, die nach einem halben Jahrhundert Diktatur des Assad-Clans und 13 Jahren Bürgerkrieg über die Zukunft des Landes beriet. Sahloul war einer von 600 Delegierten, die zu der ersten Konferenz ihrer Art in Syrien eingeladen wurden. Nach Ansicht von Kritikern war das Treffen jedoch kein Meilenstein, sondern eine Schauveranstaltung, die Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa mehr Legitimität verschaffen sollte.