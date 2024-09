Joe Biden lädt zu internationalem Ukraine-Gipfel in Deutschland ein

1 US-Präsident Joe Biden (Archivfoto) Foto: AFP/EVAN VUCCI

US-Präsident Joe Biden lädt für Oktober zu einem Treffen hochrangiger Vertreter der Ukraine in Deutschland ein. Das Treffen soll über drei Tage gehen.











US-Präsident Joe Biden lädt für Oktober zu einem Treffen hochrangiger Vertreter der Ukraine in Deutschland ein. Bei einem Gipfel der Ukraine-Kontaktgruppe sollten mehr als 50 Unterstützer-Länder beraten, wie sie die Ukraine „bei ihrer Verteidigung gegen die russische Aggression“ unterstützen können, erklärte Biden am Donnerstag in Washington.