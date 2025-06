Treffen auf Schloss Windsor: Nach Ferien mit den Kids: Prinzessin Kate ist zurück bei der Arbeit

Prinzessin Kate (43) hat offenbar mit wenig Aufsehen ihre royalen Pflichten wieder aufgenommen, nachdem sie Ende Mai die Ferien mit ihren drei Kindern verbracht hat. Die 43-Jährige ist in dieser Woche zwar nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Wie das "Hello!"-Magazin berichtet, gab es dennoch einen Termin auf Schloss Windsor für die Ehefrau von Prinz William (42).

Dabei soll es um ein Thema gegangen sein, auf das sich Kate bereits seit einiger Zeit konzentriert: die frühkindliche Entwicklung. Die Prinzessin hat diese zu einer der wichtigsten Prioritäten ihrer royalen Arbeit gemacht und im Juni 2021 das "Centre for Early Childhood" gegründet, um das Bewusstsein für die Bedeutung der ersten fünf Jahre eines Kindes zu schärfen.

Prinzessin Kate kam zu dem neuen Treffen auf Schloss Windsor, nachdem sie Medienberichten zufolge eine kleine Auszeit mit ihren eigenen Kindern verbracht hat. Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) hatten schulfrei. Wo die drei die Ferien mit ihren Eltern verbracht haben, scheint nicht bekannt zu sein. Häufig zieht es die Familie des Thronfolgers, die im Adelaide Cottage in Windsor lebt, in ihrer freien Zeit auf ihren Landsitz Anmer Hall in Norfolk. Inzwischen sind die royalen Kids für die letzten Wochen des Schuljahres in ihre Klassenzimmer an der Lambrook School in Berkshire zurückgekehrt.

Prinz William besucht Army Air Corps

Und auch Prinz William hat sich diese Woche bereits wieder im royalen Einsatz gezeigt. Der Sohn von König Charles (76) reiste nach Suffolk, um das Army Air Corps in seiner offiziellen Rolle als Colonel-in-Chief zu besuchen. Auf Instagram zeigte sich der 42-Jährige auf Bildern seines Ausflugs mit Uniform und Bart. Dazu heißt es: "Es war schön, Zeit mit den Soldaten und ihren Familien hier auf der Wattisham Air Base zu verbringen. Vielen Dank für den herzlichen Empfang und es ist ermutigend zu sehen, wie stark die Gemeinschaft des Regiments ist."