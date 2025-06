Trecker-Treffen in Kernen-Stetten: Unterwegs mit dem alten Porsche-Trecker – „Das ist fast wie Cabriofahren“

Alkohol und Drogen am Steuer Mehrere Trunkenheitsfahrten am Wochenende im Rems-Murr-Kreis

Am Wochenende kam es im Rems-Murr-Kreis zu Alkohol- und Drogenfahrten. In Althütte stürzte ein betrunkener Radfahrer, in Aspach wurden zwei alkoholisierte Autofahrer gestoppt.