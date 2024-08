Trecker-Treck in Bittenfeld: Wie Wacken, nur mit Treckern

13 Das verschlammte Gelände macht dem Trecker-Team zu schaffen. Foto: StZ//Weingand

Erstmals in der Geschichte des Trecker-Trecks in Bittenfeld fällt das Traktor-Pulling aus. Landwirte und Traktorfans machen dennoch das Beste daraus – was der Abbruch jedoch für den Verein bedeutet:











Link kopiert



Schlamm. Er klebt an den Gummistiefeln der Besucher, auf den Hinweisschildern zum Event und natürlich zentnerweise an den Reifen der Traktoren. Der Trecker-Treck Bittenfeld, seit 32 Jahren ein Mekka für Schlepperfans und Landwirte aus der ganzen Region, hatte an diesem Sonntag Pech. „Am Abend gab es einen richtigen Starkregen, da fielen pro Quadratmeter 30 Liter Niederschlag in zwei Stunden“, erklärt Bernd Brudermüller vom Veranstalter, dem Trecker-Team Bittenfeld. Daher hat man am Morgen entschieden, das Herzstück des Events, das Traktor-Pulling, abzusagen. „In über 30 Jahren ist uns das so noch nicht passiert“, sagt Brudermüller. „Aber bei dem Schlamm kommen die Schlepper ja noch nicht einmal auf die Waage.“ Außerdem spielten der Sicherheitsaspekt und der Flurschaden auch eine große Rolle.