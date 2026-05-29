Großer Erfolg für Tream und seine "Stammtischparolen": Zum ersten Mal in seiner Laufbahn erobert der Schlager-Rapper die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts.

Mit "Stammtischparolen" ganz nach oben: Der bayerische Musiker Tream (27) steht erstmals an der Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts. Sein siebtes Studioalbum stieg laut Gfk Entertainment nach seiner Veröffentlichung am 22. Mai direkt auf Rang eins ein. Es ist der erste Nummer-eins-Erfolg in der Laufbahn des Schlager-Rappers, der seit seinem Durchbruch 2022 eine steile Karriere hingelegt hat.

Auf Rang zwei der Charts folgt Rapper Ssio mit einer Vinyl-Neuauflage seines Debütalbums "BB.U.M.SS.N.". Die K-Pop-Gruppe BTS verbessert sich mit "Arirang" von Platz fünf auf drei, dahinter klettert Michael Jacksons "Thriller", durch das Biopic des Musikers aktuell wieder in aller Munde, auf Rang vier. Auf Platz fünf landet mit "Komm, wir bleiben stehen" von Rapper OK Kid dann wieder ein Neueinsteiger.

Kometenhafter Aufstieg

Parallel zum Charterfolg ist Tream derzeit in der aktuellen Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" bei VOX zu sehen. Für den Musiker war es der erste Fernsehauftritt seiner Karriere. Der 27-Jährige macht schon lange Musik, sein Durchbruch gelang ihm aber erst 2022 mit seinem Hit "Lebenslang".

Seinen rasanten Aufstieg kann Timo Grabinger, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, bis heute kaum fassen. "Es ist eigentlich immer noch unvorstellbar für mich", betonte er im Interview mit spot on news. Seine Karriere gleiche einem immer schneller werdenden Auto: "Ich versuche dann manchmal, diesem Leben auszuweichen, aber es ist schon eine große Drucksituation. Alles hat sich verändert und du sollst immer glänzen und ein Lächeln auf den Lippen haben."

Single-Charts: Justin Bieber zurück an der Spitze

In den Single-Charts löst dagegen Justin Biebers Hit "Beauty And A Beat" aus dem Jahr 2012 den ESC-Siegertitel "Bangaranga" von Dara an der Spitze ab. Die Sängerin muss Platz eins nach nur einer Woche wieder räumen und fällt mit ihrem Song auf Rang sechs zurück. Dahinter folgt mit Zara Larssons "Lush Life" ein weiterer älterer Hit auf Platz zwei, während Tame Impalas neue Single "Dracula" auf Rang drei einsteigt.