Großer Erfolg für Tream und seine "Stammtischparolen": Zum ersten Mal in seiner Laufbahn erobert der Schlager-Rapper die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts.
Mit "Stammtischparolen" ganz nach oben: Der bayerische Musiker Tream (27) steht erstmals an der Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts. Sein siebtes Studioalbum stieg laut Gfk Entertainment nach seiner Veröffentlichung am 22. Mai direkt auf Rang eins ein. Es ist der erste Nummer-eins-Erfolg in der Laufbahn des Schlager-Rappers, der seit seinem Durchbruch 2022 eine steile Karriere hingelegt hat.