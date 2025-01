Travis Kelce: Wegen Taylor Swift setzt er seine Karriere fort

1 Taylor Swift und Travis Kelce machten im Spätsommer 2023 ihre Beziehung offiziell. Foto: ddp/UPI

In den vergangenen Monaten häuften sich die Schlagzeilen, dass Travis Kelce seine Football-Karriere beenden möchte. Dank seiner Freundin Taylor Swift wird das vorerst aber nicht passieren.











Zuletzt hatten Schlagzeilen die Runde gemacht, dass Travis Kelce (35) seine Karriere als Footballer an den Nagel hängen möchte. Dem ist aber nicht so, wie der Football-Star selbst in der "The Stephen A. Smith Show" vom 15. Januar verriet. Grund dafür sei seine Freundin Taylor Swift (35), die ihn dazu motiviert, seinen NFL-Erfolg fortzusetzen. "Sie ermutigt mich voll und ganz, das Spiel zu genießen", betonte Kelce im Gespräch mit dem Moderator Stephen A. Smith (57). Er habe "alle Unterstützung der Welt bekommen, um diese Träume weiter zu verfolgen" und sei derzeit "so konzentriert wie noch nie".