Sie strahlte in einer eleganten Blumenrobe: Taylor Swift ist in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen worden - als jüngste Frau aller Zeiten. Ihr Verlobter Travis Kelce eilte eigens aus dem Trainingscamp herbei.

Zur Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame am Donnerstag im Marriott Marquis in New York City erschien Taylor Swift (36) in einem schwarzen Abendkleid von Givenchy. Das bodenlange Stück war von oben bis unten mit farbenprächtigen Blüten bestickt. Ein Korsettoberteil, ein dramatisch drapierter Rock und ein Beinschlitz bis zum Oberschenkel komplettierten den Look, der laut "Page Six" eigens für diesen Abend angefertigt wurde.

Zum Kleid trug Swift ihre charakteristischen roten Lippen und das Haar in einer lockeren Hochsteckfrisur. Auf eine Kette verzichtete sie, setzte stattdessen auf Citrin-Ohrringe von Mindi Mond und ein Diamantarmband von Jessica McCormack. Auch die Fingernägel hatte sie dem Anlass angepasst: Die blaue Maniküre von der "Toy Story 5"-Premiere wich einem dunklen Weinrot. Den Abschluss des Looks bildeten schwarze Satin-Heels, ebenfalls Givenchy, sowie der funkelnde Verlobungsring, den Designer Kindred Lubeck für ihren Verlobten Travis Kelce (36) entworfen hat.

Kelce ließ das Chiefs-Camp für Swift sausen

Apropos Kelce: Der Tight End der Kansas City Chiefs saß an diesem Abend nicht auf dem Sofa, sondern in der ersten Reihe. Laut dem US-Magazin "People" verließ der 36-Jährige das obligatorische Minicamp seines Teams früher als geplant, um rechtzeitig in New York einzutreffen. Noch am Mittwoch war er verhindert gewesen - das Programm fiel zeitlich mit Spiel vier der NBA Finals zusammen, das Swift gemeinsam mit Freunden im Madison Square Garden verfolgte. Am Donnerstag dann war er persönlich dabei: Kelce und Swift saßen neben ihren Müttern Andrea Swift und Donna Kelce in der Zeremonie.

Jüngste Frau - und eine Rückkehr mit Symbolkraft

Mit ihrer Aufnahme schreibt Swift Musikgeschichte: Mit 36 Jahren ist sie die jüngste Frau, der diese Ehrung je zuteilwurde. Den absoluten Altersrekord hält weiterhin Stevie Wonder, der 1983 mit 32 Jahren aufgenommen wurde. Zur Klasse 2026 gehören außerdem Alanis Morissette, Kenny Loggins, Christopher "Tricky" Stewart, Paul Stanley und Gene Simmons von Kiss sowie Terry Britten, Graham Lyle und Walter Afanasieff.

Für Swift hat der Abend noch eine besondere persönliche Note. Zur Nominierung hatte sie laut "People" Songs wie "All Too Well (10 Minute Version)", "Blank Space", "Anti-Hero", "Love Story" und "The Last Great American Dynasty" eingereicht. Und schon 2010 war sie bei der Gala zu Gast - damals mit dem Hal David Starlight Award in den Händen. Sie ist damit laut "Page Six" die erste Person überhaupt, die von dieser Nachwuchsauszeichnung in die vollständige Mitgliedschaft des Songwriters Hall of Fame aufgestiegen ist.