Sie strahlte in einer eleganten Blumenrobe: Taylor Swift ist in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen worden - als jüngste Frau aller Zeiten. Ihr Verlobter Travis Kelce eilte eigens aus dem Trainingscamp herbei.
Zur Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame am Donnerstag im Marriott Marquis in New York City erschien Taylor Swift (36) in einem schwarzen Abendkleid von Givenchy. Das bodenlange Stück war von oben bis unten mit farbenprächtigen Blüten bestickt. Ein Korsettoberteil, ein dramatisch drapierter Rock und ein Beinschlitz bis zum Oberschenkel komplettierten den Look, der laut "Page Six" eigens für diesen Abend angefertigt wurde.