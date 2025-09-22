Travestie-Star: Ernie Reinhardt wird 70: Der Mann, der Lilo Wanders ist

Dieser Star hat mehr als «Wa(h)re Liebe» zu bieten: Mit Charme und Witz engagiert sich Ernie Reinhardt alias Lilo Wanders bis heute für Menschlichkeit. Jetzt ist der Künstler 70 Jahre alt.
Hamburg - Wenn Ernie Reinhardt in seinen Alltagsklamotten durch Hamburgs Straßen läuft, dürfte ihn kaum jemand erkennen. Ganz anders sieht es aus, wenn er zuvor in seine Paraderolle geschlüpft ist und als glamourös frivole Entertainerin Lilo Wanders unterwegs ist. Dann ist das Hallo groß, vor allem auf der Reeperbahn.