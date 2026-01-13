Kaum verkünden Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee ihre Hochzeit, schon überschütten Promis das Paar mit Glückwünschen. Von Bill Kaulitz über Alexandra Maria Lara bis Vanessa Mai - die Stars feiern das frisch vermählte Schauspiel-Traumpaar.
Schon über 100.000 Likes binnen eines Tages sammelte ein ganz besonderer Post von Matthias Schweighöfer (44) auf Instagram. Weitere rund 45.000 Likes kamen auf dem Account seiner Partnerin Ruby O. Fee (29) hinzu. Mit dem gemeinsamen Post hatten die beiden Schauspielstars ihre Hochzeit öffentlich gemacht. "Wir haben es getan", heißt es zu einem Bild, auf dem sich das Paar ganz in Weiß gekleidet gegenseitig an den Po fasst. Beide tragen die Ringe an ihren Fingern, die in der zweiten Aufnahme aus der Nähe zu sehen sind.