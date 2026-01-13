Kaum verkünden Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee ihre Hochzeit, schon überschütten Promis das Paar mit Glückwünschen. Von Bill Kaulitz über Alexandra Maria Lara bis Vanessa Mai - die Stars feiern das frisch vermählte Schauspiel-Traumpaar.

Schon über 100.000 Likes binnen eines Tages sammelte ein ganz besonderer Post von Matthias Schweighöfer (44) auf Instagram. Weitere rund 45.000 Likes kamen auf dem Account seiner Partnerin Ruby O. Fee (29) hinzu. Mit dem gemeinsamen Post hatten die beiden Schauspielstars ihre Hochzeit öffentlich gemacht. "Wir haben es getan", heißt es zu einem Bild, auf dem sich das Paar ganz in Weiß gekleidet gegenseitig an den Po fasst. Beide tragen die Ringe an ihren Fingern, die in der zweiten Aufnahme aus der Nähe zu sehen sind.

Bill Kaulitz, Chryssanthi Kavazi und Co. gratulieren Unter den rund 150.000 Menschen, die sich für die beiden freuen, sind auch sehr viele Promis. Bill Kaulitz, Daniel Aminati, Verena Altenberger, Zico Banach und Jan Köppen gehören zu denen, denen die Nachricht gefällt.

Reihenweise rote Herzen und Glückwünsche gab es dafür zudem von den Schauspielerinnen Anja Kling, Sonja Gerhardt, Jessica Schwarz, Maria Ehrlich, Barbara Meier und Jessica M'Barek sowie von Musikstars wie Sasha und Vanessa Mai oder von Moderatorin Marlene Lufen, Model Franziska Knuppe, Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste und den Schauspielern Tom Beck, Adnan Maral und Pasquale Aleardi.

"Na endlich", kommentiert Schauspielerin Alexandra Maria Lara die Hochzeitsnews. "Ich freue mich so so so!", schreibt Kollegin Ursula Karven. "Yees! Herzlichen Glückwunsch ihr Süßen!!!", heißt es von Chryssanthi Kavazi. "Wie schön!!!!!!!! Herzlichen Glückwunsch!", schickt Annika Lau. Auch Riccardo Simonetti freut sich mit dem frisch gebackenen Ehepaar: "Omg wie schön! Das freut mich so sehr für euch".

Seit 2019 offiziell ein Paar

Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer sind seit Februar 2019 offiziell ein Paar. Über eine mögliche Hochzeit des Traumpaares der deutschen Filmszene wurde seit Jahren spekuliert. Aufgrund ihrer vollen Drehpläne hätten sie aber aktuell "kaum Zeit, eine Hochzeit zu planen", erklärte Ruby O. Fee im November 2022 in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte". "Wir sind nicht verlobt oder verheiratet", stellte sie klar. Vielleicht seien sie aber am Planen, scherzte die Schauspielerin damals.

Aus der früheren Beziehung mit der Regieassistentin Ani Schromm stammen Schweighöfers zwei Kinder, mit denen Ruby O. Fee ein "sehr freundschaftliches Verhältnis" aufgebaut habe, wie der Schauspieler im November 2023 im "Bunte"-Interview erzählte.