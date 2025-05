1 Jordan Lutes und Demi Lovato sind seit 2022 offiziell ein Paar. Foto: imago images/ZUMA Press Wire/BURT HARRIS

Demi Lovato hat "Ja" zu Singer-Songwriter Jordan Lutes gesagt. Ihr Brautkleid stammt von Vivienne Westwood. In einem Interview erklärte die Sängerin, warum sie das Label für den wichtigen Tag ausgewählt hat.











Demi Lovato (32) hat laut "Vogue" am 25. Mai in einer romantischen Zeremonie in Kalifornien mit ihrem Freund Jordan "Jutes" Lutes (34) den Bund fürs Leben geschlossen. Dafür wählte die Sängerin ein ganz besonderes Kleid.