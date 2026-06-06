In Gloucestershire gibt es heute ein großes royales Fest: Prinzessin Annes Sohn Peter Phillips heiratet und Pr inzessin Kate sorgt als Hochzeitsgast für Aufsehen.
Prinzessin Kate (44) hat bei der Hochzeit von Peter Phillips (48) und Harriet Sperling (45) einen eleganten Auftritt hingelegt. Die 44-Jährige trug laut "Daily Mail" ein 750 Pfund (etwa 870 Euro) teures Kleid von Roland Mouret und einen dazu passenden Sommerhut, als sie an der Seite von Ehemann Prinz William (43) in der All Saints Kirche in Gloucestershire eintraf. Kates kurzärmliges, helles Outfit mit weitem Rock war an der Vorderseite mit Knöpfen verziert.