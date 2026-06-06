In Gloucestershire gibt es heute ein großes royales Fest: Prinzessin Annes Sohn Peter Phillips heiratet und Pr inzessin Kate sorgt als Hochzeitsgast für Aufsehen.

Prinzessin Kate (44) hat bei der Hochzeit von Peter Phillips (48) und Harriet Sperling (45) einen eleganten Auftritt hingelegt. Die 44-Jährige trug laut "Daily Mail" ein 750 Pfund (etwa 870 Euro) teures Kleid von Roland Mouret und einen dazu passenden Sommerhut, als sie an der Seite von Ehemann Prinz William (43) in der All Saints Kirche in Gloucestershire eintraf. Kates kurzärmliges, helles Outfit mit weitem Rock war an der Vorderseite mit Knöpfen verziert.

Dem Bericht zufolge wurde Kate mit lautem Jubel der Schaulustigen empfangen, als sie mit William ankam. An der royalen Hochzeit nahmen neben den beiden viele weitere hochrangige Royals teil. Unter anderem waren König Charles (77) und Königin Camilla (78) sowie Prinz Edward (62) und Ehefrau Sophie (61) dabei, um mit Prinzessin Anne (75) die Hochzeit ihres Sohnes zu feiern.

Camilla strahlte, als sie den Gratulanten in einem glamourösen buttergelben Mantelkleid zuwinkte, während Zara Tindall (45), die Schwester des Bräutigams, in einem blauen Kleid von Rebecca Vallance auffiel, das sie mit silbernen Pumps kombinierte.

Prinz Harry fehlt bei der Hochzeit

Die Prinzessinnen Beatrice (37) und Eugenie (36) ließen sich zusammen mit ihren Ehemännern ebenfalls bei der Hochzeit sehen, wie Bilder zeigen. Ein Mitglied der königlichen Familie fehlte jedoch: Prinz Harry (41), ein Cousin des Bräutigams. Der Herzog von Sussex, der in Montecito lebt, soll angeblich seit Jahren nicht mehr mit Peter Phillips gesprochen haben.

Im Anschluss an die Trauung von Peter Phillips und Harriet Sperling soll es in Gatcombe Park - dem Anwesen von Prinzessin Anne in Gloucestershire - einen Empfang geben. Das unter Denkmalschutz stehende Anwesen soll Queen Elizabeth II. (1926-2022) 1976 für Prinzessin Anne und ihren damaligen Ehemann Captain Mark Phillips (77) erworben haben.