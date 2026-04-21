Trauung im Kreis Ludwigsburg: Schmiede, Römerruine und Fasskeller – ungewöhnliche Orte für die Hochzeit

Vom bürokratischen Akt zum Event: Wer ein besonderes Ambiente für die standesamtliche Trauung sucht, findet im Kreis Ludwigsburg ausgefallene Alternativen.
Dass es beim Heiraten nicht nur auf die Auswahl des richtigen Partners, sondern immer mehr auch auf die des passenden Trauortes ankommt, zeigen Zahlen aus Ludwigsburg. Im vergangenen Jahr gab es in der Barockstadt mit 653 so viele Eheschließungen wie noch nie. Davon kamen 379 aus Ludwigsburg, 274 waren nicht in der Stadt zu Hause. Das Standesamt führt diesen hohen Anteil an auswärtigen Paaren auf das breite Angebot an Trauorten zurück. Das nehmen sich andere Kommunen zum Vorbild.