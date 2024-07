Der schönste Tag im Leben wird in einer schönen, festlichen Location noch schöner. Doch wo lässt sich in Stuttgart gut Hochzeit feiern? Besondere und schöne Hochzeitslocations in Stuttgart gibt es hier im Überblick.

Für den schönsten Tag im Leben stellt sich jeder etwas anderes vor. So unterschiedlich die Geschmäcker sind, so verschieden sind auch die Locations, die für Hochzeiten in Stuttgart in Frage kommen. Wo man im Kessel schön Hochzeit feiern kann und wo sich freie Trauung und standesamtliche Hochzeit miteinander vereinen lassen.

Standesamt im Neuen Schloss

Errichtet zwischen 1746 und 1807 zieht das Neue Schloss in Stuttgart alle Blicke auf sich. Auch angehende Brautpaare werfen häufig ein Auge auf die ehemalige Residenz der Herzöge und Könige Württembergs. In den historischen Hallen des Schlosses, genauer im prunkvollen Marmorsaal können Paare standesamtlich heiraten. Ganze 68 Gäste finden im Trausaal neben dem Brautpaar Platz. Schreitet man die imposanten Treppen im Schloss hinauf, fühlen sich Braut und Bräutigam schnell wie im Märchen. Der Trauraum ist mit Blumen geschmückt und wunderschön ausgeleuchtet.

Um die 500 Euro kostet das Brautpaar die Wunschlocation im Neuen Schloss. Seinen Trautermin kann man sich bis zu 18 Monate im Voraus online reservieren.

Standesamt in der Wilhelma: Heiraten in der Damaszenerhalle

Auch in der Wilhelma kann standesamtlich geheiratet werden. Location ist die Damaszenerhalle. Zwischen April und Oktober können Brautpaare hier an ausgewählten Samstagen heiraten. Erbaut von König Wilhelm 1. Von Württemberg erstrahlt die Halle noch heute mit ihren wunderschönen orientalischen Ornamenten und ist deshalb eine heißbegehrte Hochzeitslocation. Bis zum 35 Gäste finden in der Damaszenerhalle Platz. Geschmückt wird sie am Hochzeitstag von den Gärtnern der Wilhelma.

Ganze 835 Euro werden fällig für eine standesamtliche Trauung in der Wilhelma. Zusätzlich werden pro Gast 15 Euro Eintritt in den Zoo fällig.

Königlich heiraten auf Schloss Solitude

Auch im Weißen Saal im Schloss Solitude wird regelmäßig „Ja“ gesagt. Hier können Brautpaare sowohl ihre standesamtliche als auch freie Trauungen feiern. In zauberhaftem Ambiente unter einer reich verzierten Decke finden hier bis zu 80 Personen Platz. Wer auf Schloss Solitude kirchlich heiraten möchte, kann dies in der schlosseigenen Kapelle tun. Organisiert werden die Trauungen von der Kirchengemeinde Botnang. Kulinarisch versorgt werden die Hochzeitsgäste vom bekannten Gastronomen Jörg Mink.

Etwas über 1000 Euro muss das Hochzeitspaar für seinen Wunschtrauort Schloss Solitude im Falle einer standesamtlichen Trauung berappen. Alle weiteren Kosten teilt die Location auf Anfrage mit.

Standesamtliche Trauung und Hochzeitsparty auf dem Theaterschiff

Hochzeit Ahoi! Wer auf dem Wasser heiraten möchte, wird auch mitten in Stuttgart fündig. Denn auf dem Theaterschiff wird regelmäßig „Ja“ gesagt. Die standesamtliche Trauung findet im Theatersaal statt, während der anschließende Empfang auf dem Sonnendeck abgehalten werden kann. Wer die Hochzeitsparty direkt anschließen möchte, kann auch das auf dem Neckar tun. Der Theatersaal ist mit modernster Technik ausgestattet. Bis zu 78 Gäste können aufs Theaterschiff geladen werden, damit es noch sicher schwimmt. Kulinarisch versorgt ist man auf dem Schiff ebenfalls: Ob Barbecue, Buffet oder Menü – um das Essen muss sich das Brautpaar keine Gedanken machen.

Die standesamtliche Trauung auf dem Theaterschiff kostet knappe 800 Euro. Alle weiteren Details zur Feierlichkeit sind mit der Lokalität selbst abzustimmen.

Hochzeit im ausgebauten Stall: Der Charme der Eselsmühle

Den schönsten Tag im Jahr können Brautpaare auch in Musberg in der idyllischen Eselsmühle feiern. Unter dem Motto „Feiern im Stall“ bietet die Location ihren zauberhaft ausgebauten ehemaligen Stall für Feierlichkeiten an. In rustikalem Ambiente wird hier eine festliche Stimmung gezaubert. Besonders zur warmen Jahreszeit ist die Location zu empfehlen, da der Hof vor der ehemaligen Scheune ebenfalls genutzt werden kann. Die Eselsmühle eignet sich ideal für kleine bis mittlere Hochzeitsgesellschaften. Geheiratet wird, im Rahmen einer freien Trauung, auf Wunsch gerne am Bach. Damit sich das Brautpaar zurücklehnen und die Feier mit seinen Liebsten genießen kann, übernimmt das Team der Eselsmühle alle anfallenden Aufgaben; von der Dekoration bis hin zu Essen und Getränken.

Waldhotel Stuttgart: Renommierte Hochzeitslocation

Das Waldhotel in Stuttgart zählt zu den beliebtesten Hochzeitslocations in Stuttgart. Ob standesamtliche Trauung, kirchlich heiraten oder auch freie Trauung – hier heißt es „Ja, ich will!“. Mitten in der Natur, nahe dem Fernsehturm kann romantisch und stilvoll der schönste Tag des Jahres gefeiert werden. Findet die Hochzeitsfeier zur warmen Jahreszeit statt, können Gäste auf der Sonnenterrasse und im Garten Frischluft schnuppern. Das Viersternehotel bietet die Möglichkeit zur Freien Trauung unter freiem Himmel im hoteleigenen Garten oder im Lindensaal. Gefeiert wird im 185 Quadratmeter großen Ballsaal. Der Preis der Hochzeit richtet sich nach der Personenzahl. Ab 175 Euro pro Kopf bietet das Waldhotel in Stuttgart ein zauberhaftes Hochzeitarrangement mit Sektempfang, Vier-Gänge-Menü, Imbiss, kostenfreier Übernachtung für das Brautpaar sowie einem Dinner für das Brautpaar.

Alle Leistungen des Waldhotels für die eigene Traumhochzeit, alle Konditionen und Buchungsbedingungen finden Interessierte zusammengefasst in einer Hochzeitsmappe auf der Webseite des Hotels.

Sich im Kursaal in Bad Cannstatt trauen

Romantisch wird der schönste Tag des Jahres auch im malerischen Kursaal in Bad Cannstatt gefeiert. Interessierte entscheiden sich hier für den Großen oder den kleinen Kursaal. Auch die standesamtliche Trauung lässt sich ideal mit dem großen Fest kombinieren. Getraut wird sich im Großen oder kleinen Kursaal oder – je nach Gästezahl – auch im malerischen Brunnenhof. Der Große Kursaal lässt sich aufgrund seines Grundrisses sehr gut in drei Teile aufteilen und ist deshalb eine beliebte Location bei Brautpaaren. Angemietet wird der Saal über das Bezirksamt Bad Cannstatt. Für kleine Runden mit bis zu 20 Personen kann das Küblerzimmer angemietet werden. Zusätzlich sind drei weitere Räume unterschiedlicher Größen sowie zwei gemütliche Stuben zu mieten. Zentral in Bad Cannstatt gelegen, ist der Kursaal eine ideal angebundene Hochzeitslocation. Die Füße vertreten können sich Brautpaar und Angehörige auf der Tanzfläche oder auch im weitläufigen wunderschönen Kurpark, der direkt an den Saal grenzt.

Eine standesamtliche Trauung im Kleinen Kursaal kostet zwischen 565 und 656 Euro. Eine Trauung im Großen Kursaal und Brunnenhof liegt bei etwas mehr als 700 Euro.

Pompös heiraten im Marmorsaal im Weißenburgpark

Der Marmorsaal im Weißenburgpark wurde zwischen 1912 und 1913 von Ernst Sieglin erbaut. Der Saal und seine zugehörige Terrasse erstrahlen in einem einmaligen Glanz. Die prunkvolle Treppe wird von prächtigen Säulen getragen, der Eintritt erfolgt durch goldverzierte Flügeltüren. Auch hier im Marmorsaal kann standesamtlich geheiratet werden mit einer Gästezahl von bis zu 80 Personen. Mit der Saalmiete geht die Auswahl des Caterers Hand in Hand, denn der Marmorsaal hat feste Partner. Aus der Partnerliste kann sich das Brautpaar den Wunschcaterer aussuchen. Auch in Sachen Technik und Musik gibt es feste Partner. Den Fotografen für den schönsten Tag des Jahres gibt es außerdem gleich dazu, denn auch er gehört zu den festen Partnern des Saals.

Ab 900 Euro sind für die standesamtliche Trauung zu entrichten. Zusätzlich fallen Tagesmiete für den Saal sowie Restaurierungsrücklagen und weitere Beträge an. Die Preise und Verfügbarkeiten sind online auf der Webseite einzusehen. Einen Trautermin können sich Brautpaare bis zu 18 Monate im Voraus reservieren.

The Red Cave

In der Eventlocation The Red Cave in Stuttgart feiert man im Ambiente der 20er Jahre. An schwarzen Tischen, auf roten Samtbänken im charaktervollen Gewölbe inmitten goldener Details. Hier gibt es einen Barbereich und eine Tanzfläche, am Mischpult wird ordentlich Stimmung erzeugt und in der Vintage Fotobox entstehen einmalige Erinnerungen an den schönsten Tag im Leben. Für das kulinarische Wohl am Hochzeitstag ist gesorgt, die Küche legt großen Wert auf qualitative und regionale Produkte. Bis zu 60 Gäste können im Red Cave in Stuttgart feiern, Sperrstunde ist um drei Uhr morgens. Um Bestuhlung oder Geschirr braucht sich das Brautpaar im Voraus keine Gedanken zu machen, denn die Eventlocation ist vollausgestattet.

Skyloft Stuttgart: Über den Dächern feiern

Im Skyloft in Stuttgart erwarten Gäste 120 Quadratmeter moderne Eventlocation mit 140 Quadratmetern Dachterrasse mit beeindruckendem 360 Grad Rundumblick über Stuttgart. Die bodentiefen Fenster fluten das Loft mit Licht und alles erstrahlt in blütenreinem Weiß. Zur traumhaften Location gehört das passende Catering: Ob Menü aus mehreren Gängen, Büffet, Candybar oder Hochzeitstorte – alle Wünsche des Brautpaars werden individuell besprochen. Auch eine Getränkepauschale ist bei diesem Eventpaket mit der von der Partie. Gegen einen Aufpreis wird auch die Blumen- und Ballondekoration übernommen, sowie Servicepersonal gestellt und weitere Dienstleister vermittelt.

Heiraten in den Weinbergen oder am Strand: Riverhouse Locations

Ein weiteres Juwel unter den Hochzeitslocations: Riverhouse Locations. Wählen können interessierte Brautpaare zwischen Riverhouse und Riverbeach für 80 bis 152 Gäste oder Riverview für bis zu 80 Gäste. Im Riverhouse und Riverbeach feiert man in zwei Räumen und auf einer verglasten und überdachten Terrasse direkt am Neckar. Geheiratet werden kann in Form einer Freien Trauung am hauseigenen Strand. Bis fünf Uhr morgens darf hier fröhlich gefeiert und ausgeschenkt werden. Feiert man im „Riverview“, zelebriert man seinen besonderen Tag mit Blick direkt auf den Neckar im idyllischen Weinberghaus. Der Empfang kann auf dem Hof stattfinden, auf der Terrasse und im Innenraum kann gespeist und gefeiert werden. Wer in einem Aufwasch auch die Freie Trauung vollziehen möchte, kann sich inmitten der Natur der Weinberge trauen.

Straßenbahnmuseum: Historisch angehauchte Hochzeit

Inmitten alter Straßenbahnen heiraten, ist der Traum für so manchen Zug-Liebhaber. Im Straßenbahnmuseum Stuttgart wird im industriellen Flair geheiratet. Auf ganzen 200 Quadratmetern kann hier mit bis zu 150 Personen gefeiert werden, zwischen April und Oktober auch zusätzlich auf einer Freifläche. Auch standesamtlich kann hier „Ja“ gesagt werden – mitten in einer historischen Straßenbahn. Eine Trauung im Straßenbahnmuseum Stuttgart kostet zwischen 756 und 1056 Euro (Stand: Dezember 2023). Die Dekoration wird vom Team Decor&More übernommen, das Brautpaar sollte keine zusätzliche Dekoration mitbringen.

Fazit: In Stuttgart kann an allerlei malerischen und besonderen Orten geheiratet werden. Ob in den Weinbergen, in der Wilhelma oder zwischen historischen Straßenbahnen – hier wird fleißig „Ja“ gesagt. Brautpaare sollten jedoch im Hinterkopf behalten, dass begehrte Locations bis zu zwei Jahre im Voraus ausgebucht sein können – früh anfragen lohnt sich.