Die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce wird schon jetzt als das Promi-Event des Jahres gehandelt. Nun stehen offenbar Ort und Datum fest. Es soll eine Sommerhochzeit in New York City werden.

Es könnte die Promi-Hochzeit des Jahres werden: Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) sollen 2026 vor den Traualtar treten. Wie die "Daily Mail" berichtet, sollen die "Save the date"-Einladungen jetzt Hochzeitsdatum und -Ort verraten haben. Demnach gibt sich das verlobte Paar am 3. Juli in New York City das Jawort. Eigentlich hätten diese Details unter Verschluss bleiben sollen. Die Gäste mussten einer Quelle zufolge bei der Zusage eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Swift und Kelce seien "enttäuscht", dass es nicht geheim gehalten wurde, würden aber keine rechtlichen Schritte erwägen.

Taylor Swifts enge Verbindung zu New York City Zuvor war spekuliert worden, die Sängerin und der Footballprofi könnten auf Swifts Anwesen in Rhode Island heiraten. Auch Tennessee und die Karibik wurden als mögliche Orte gehandelt. Sollte die Wahl tatsächlich auf New York fallen, dürfte das mit Swifts enger Verbindung zur Stadt zusammenhängen: Sie besitzt dort Immobilien, hält sich regelmäßig im "Big Apple" auf und widmete der Metropole mit "Welcome to New York" sogar einen eigenen Song.

Bestätigt ist der Hochzeitsort noch nicht. Auch über Swifts Brautjungfern wird bislang nur spekuliert. Medienberichten zufolge soll sich Swift unter anderem Gigi Hadid (30) und Selena Gomez (33) an ihrer Seite wünschen. Als mögliche Trauzeugin wird neben Gomez auch Blake Lively (38) sowie Swifts langjährige Freundin Abigail Anderson genannt.

Die Verlobung schlug hohe Wellen

Taylor Swift und Travis Kelce gaben ihre Verlobung im vergangenen August bekannt. "Deine Englischlehrerin und dein Sportlehrer heiraten", schrieben sie in einem Instagram-Beitrag, der prompt viral ging. Mehr als 37,5 Millionen User gaben ihm ein Like.

Die Musikerin und der Sportstar lernten sich im Sommer 2023 eher indirekt kennen: Kelce besuchte ein Konzert ihrer "Eras Tour" und wollte ihr dort ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer schenken - kam jedoch nicht persönlich an sie heran, wie er in seinem Podcast "New Heights" erzählte. Im September 2023 besuchte Swift dann erstmals ein Spiel seines Footballteams Kansas City Chiefs. Später zeigten sie sich immer wieder zusammen in der Öffentlichkeit.