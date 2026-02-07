Die Suche nach DJ Young Slade hat ein tragisches Ende gefunden: Der 27-jährige Sohn von Rapper Lil Jon wurde tot in einem Teich entdeckt. Drei Tage lang hatte die Polizei nach dem vermissten Musiker gesucht. Sein Vater zeigt sich "zutiefst erschüttert".
Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Nathan Murray Smith, besser bekannt als DJ Young Slade, ist tot. Der 27-jährige Sohn von Hip-Hop-Legende Lil Jon (55) wurde am Freitag leblos in einem Teich im Mayfield Park in Milton, Georgia, gefunden. Taucher der Cherokee County Fire Department bargen den Leichnam gegen 11:53 Uhr Ortszeit, wie die Polizei von Milton via Facebook mitteilte.