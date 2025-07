Zahlreiche Stars angekündigt Abschied von Ozzy Osbourne: Birmingham steht bereit

Black-Sabbath-Legende Ozzy Osbourne wird am Mittwoch in Birmingham seine letzte Reise antreten. Fans können bei einer Prozession durch die Stadt Abschied nehmen, bevor am Donnerstag eine private Trauerfeier stattfindet. Auch Elton John wird dort erwartet.