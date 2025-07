Der Tod von Michael Madsen (1957-2025) erscheint in einem noch traurigeren Licht. Der Schauspieler, der lange mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, soll kurz vor seinem Ableben trocken gewesen sein. Dies berichten namentlich nicht genannte Insider gegenüber dem Promi-Portal "TMZ".

Der vor allem aus Filmen von Quentin Tarantino (62) bekannte Kultmime war am 3. Juli 2025 in seinem Zuhause in Malibu, Kalifornien, leblos aufgefunden worden. Er wurde 67 Jahre alt. Seine Managerin gab als wahrscheinlichste Todesursache einen Herzstillstand an.

Laut den Quellen, die "TMZ" zitiert, soll Michael Madsen in den letzten Monaten dem Alkohol abgeschworen haben. Er habe "konsequente und tapfere Anstrengungen, sein Leben zu ändern", unternommen.

Statement von Madsens Anwalt klang anders

Vor wenigen Tagen hatte sich auch Madsens langjähriger Anwalt Perry Wander zu Wort gemeldet. Seine Einschätzung zum Zustand des Darstellers vor seinem Tod klang weniger positiv. "Ich habe noch zwei Tage vor seinem Tod mit Michael gesprochen - ich wusste, dass es ihm nicht gut ging", erklärte Wander der "Daily Mail".

"Michael litt unter den Folgen seiner Sucht. Er war mehrfach in Entzugskliniken, schaffte es aber nie, dauerhaft nüchtern zu bleiben", so Wander weiter.

Michael Madsens Alkoholprobleme waren nie ein Geheimnis. So wurde er 2012 wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu Treffen der Anonymen Alkoholiker verdonnert. 2019 musste er wegen eines ähnlichen Delikts vier Tage in Haft.