Traurig und beschämt: Pete Davidson litt unter Big Dick Energy-Hype

Pete Davidson spricht in einem neuen Interview über die belastende Medienaufmerksamkeit um seine Liebschaften und das BDE-Phänomen. Der Ex-SNL-Star fühlte sich auf sein Privatleben reduziert und "beschämt".
Der Comedian Pete Davidson (31) hat sich zu der belastenden Medienaufmerksamkeit geäußert, die seine hochkarätigen Beziehungen während seiner Zeit bei "Saturday Night Live" mit sich brachten. In einem Interview bei "The Breakfast Club" mit Charlamagne Tha God sprach der Schauspieler offen über seine Scham bezüglich des "Big Dick Energy"-Phänomens, das 2018 um seine Person entstanden war.