Traumstart für die Erfolgsserie: Stranger Things stellt neuen Netflix-Rekord auf

Die finale Staffel von "Stranger Things" startet mit einem Paukenschlag: In nur fünf Tagen sammelte die Serie fast 60 Millionen Views.
Die Upside Down öffnet sich ein letztes Mal - und die Fans reagieren mit Begeisterung. Die fünfte und finale Staffel von "Stranger Things" hat vom Start weg einen Netflix-Rekord aufgestellt: In den ersten fünf Tagen kam das Programm der Duffer-Brüder auf 59,6 Millionen Views, also geschaute Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit. Damit ist es das erfolgreichste Debüt einer englischsprachigen Serie in der bisherigen Geschichte des Streamingdienstes, wie Netflix meldet.