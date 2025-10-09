Wanda Perdelwitz ist tot. Die "Großstadtrevier"- und "Traumschiff"-Darstellerin starb laut Medienberichten im Alter von 41 Jahren an Verletzungen, die sie sich Ende September bei einem Fahrradunfall zugezogen hatte.

Wanda Perdelwitz (1984-2025) ist tot. Die Schauspielerin, unter anderem bekannt aus "Großstadtrevier" und "Traumschiff", ist im Alter von 41 Jahren gestorben. Das berichtet die "Bild"-Zeitung und beruft sich auf das Umfeld der Darstellerin. Demnach erlag Perdelwitz in einer Hamburger Klinik Verletzungen, die sie sich vor knapp zwei Wochen bei einem Fahrradunfall zugezogen hatte.

Laut dem Bericht war Perdelwitz am 28. September mit dem Fahrrad im Hamburger Stadtteil Rotherbaum unterwegs, als vor ihr ein Ford Transit anhielt, um den Beifahrer aussteigen zu lassen. Die 41-Jährige krachte mit dem Rad in die geöffnete Tür, stürzte und verletzte sich schwer am Kopf. Anschließend wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie jetzt verstarb.

Bekannt aus "Großstadtrevier" und "Traumschiff"

Wande Perdelwitz wurde 1984 als Tochter des Schauspielerpaars Heidrun Perdelwitz (1956-2020) und Reinhard Hellmann (80) in Ost-Berlin geboren. Einem breiten Publikum war sie vor allem durch ihre Rolle als Polizistin Nina Sieveking in der ARD-Kultserie "Großstadtrevier" bekannt, in der sie von 2012 bis 2022 zum festen Ensemble gehörte. Auch in anderen Fernsehproduktionen, etwa "SOKO Köln", "Der Kriminalist" oder "Notruf Hafenkante" war Perdelwitz regelmäßig zu sehen.

In der beliebten ZDF-Reihe "Das Traumschiff" trat Perdelwitz 2024 als die Film-Ehefrau von Oliver Pocher auf, die zur Geliebten von Florian Silbereisen alias Kapitän Max Parger wird. Zuletzt stand sie mehrfach für "Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi" und "Morden im Norden" vor der Kamera. Ende September hatte Perdelwitz beim Filmfest Hamburg ihren letzten öffentlichen Auftritt.

Wanda Perdelwitz lebte in Hamburg und war Mutter eines 2019 geborenen Sohnes.