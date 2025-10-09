Wanda Perdelwitz ist tot. Die "Großstadtrevier"- und "Traumschiff"-Darstellerin starb laut Medienberichten im Alter von 41 Jahren an Verletzungen, die sie sich Ende September bei einem Fahrradunfall zugezogen hatte.
Wanda Perdelwitz (1984-2025) ist tot. Die Schauspielerin, unter anderem bekannt aus "Großstadtrevier" und "Traumschiff", ist im Alter von 41 Jahren gestorben. Das berichtet die "Bild"-Zeitung und beruft sich auf das Umfeld der Darstellerin. Demnach erlag Perdelwitz in einer Hamburger Klinik Verletzungen, die sie sich vor knapp zwei Wochen bei einem Fahrradunfall zugezogen hatte.