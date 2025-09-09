Traumschiff, Call My Agent Berlin: So geht es bei Collien Fernandes und Christian Ulmen beruflich weiter

Die getrennten Eheleute Collien Fernandes und Christian Ulmen waren sich auch beruflich in den vergangenen Jahren eng verbunden. So geht es für beide nun in ihren Karrieren weiter.
Die Nachricht der Trennung von Collien Fernandes (43) und Christian Ulmen (49) kam in der Vorwoche überraschend. Auch beruflich standen sich die nun Ex-Eheleute in den vergangenen Jahren nahe, traten gemeinsam in Produktionen wie "Die Snobs - Sie können auch ohne dich" oder "jerks." auf und warben gemeinsam als Ehepaar etwa für eine deutsche Online-Apotheke.