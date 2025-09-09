Traumschiff, Call My Agent Berlin: So geht es bei Collien Fernandes und Christian Ulmen beruflich weiter

Die getrennten Eheleute Collien Fernandes und Christian Ulmen waren sich auch beruflich in den vergangenen Jahren eng verbunden. So geht es für beide nun in ihren Karrieren weiter.

Die Nachricht der Trennung von Collien Fernandes (43) und Christian Ulmen (49) kam in der Vorwoche überraschend. Auch beruflich standen sich die nun Ex-Eheleute in den vergangenen Jahren nahe, traten gemeinsam in Produktionen wie "Die Snobs - Sie können auch ohne dich" oder "jerks." auf und warben gemeinsam als Ehepaar etwa für eine deutsche Online-Apotheke.

"Traumschiff"-Rolle und Werbe-Gesicht Ob sie auch weiterhin für TV-Werbespots gemeinsam vor der Kamera stehen werden, ist derzeit noch unklar. Collien Fernandes ist derweil auch anderweitig weiterhin als Schauspielerin tätig. Erst vor wenigen Wochen trat sie etwa im ZDF-Fernsehfilm "Die Kinderschwindlerin" auf, spielte an der Seite von Laura Storz (30) eine Nebenrolle.

Und auch dem "Traumschiff" des ZDF bleibt Collien Fernandes treu. Hier verkörpert die 43-Jährige bekanntermaßen seit 2021 Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado. Die Folgen "Curaçao" und "Miami" sind in diesem Jahr bereits ausgestrahlt worden, weitere Teile wie "Bora Bora" und "Neuseeland" werden folgen.

"Call My Agent Berlin" und Pause von "Die Discounter"

Christian Ulmen indes wird bereits in wenigen Tagen in der neuen Streaming-Serie "Call My Agent Berlin" des Anbieters Disney+ zu sehen sein, die am 12. September startet. Die Comedy-Serie handelt von der Schauspielagentur Stern und ihren illustren Klienten, allesamt große deutsche Filmstars. Ulmen wird in einer Episode als fiktionalisierte Version von sich selbst auftreten. Er gehört nicht zur Stammbesetzung der Star-gespickten Show, in der auch Iris Berben (75), Moritz Bleibtreu (54), Veronica Ferres (60) und viele weitere bekannte Gesichter zu sehen sein werden.

Daneben ist Christian Ulmen in den vergangenen Jahren stark als Produzent in Erscheinung getreten. Mit seiner Firma Pyjama Pictures brachte er etwa die Erfolgsserie "Die Discounter" zum Streamingdienst Amazon Prime Video. Sie wurde unter anderem 2024 mit dem Deutschen Fernsehpreis für die beste Comedy-Serie ausgezeichnet.

Doch "Die Discounter" legt nach der Ende 2024 erschienenen vierten Staffel zunächst eine Pause ein. "Nach drei Jahren Schicht im Feinkost Kolinski ist es für das Team um Filialleiter Torsten Zeit für ein Sabbatical - 'Die Discounter' verabschiedet sich nach Staffel vier vorerst in eine Pause", erklärte Prime Video im vergangenen Jahr in einer Mitteilung.

Andere Ulmen-Serien wie "jerks.", in der Collien Fernandes und Christian Ulmen fiktionale und bereits geschiedene Versionen ihrer selbst verkörperten, oder seine "Tatort"-Rolle als Kommissar Lessing (bis 2021) sind bekanntermaßen schon beendet. Ein weiteres, neues Projekt der Firma Pyjama Pictures mit Christian Ulmen vor oder hinter den Kulissen ist derzeit noch nicht offiziell angekündigt.