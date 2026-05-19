Trauma für Esslinger Handballfrauen: Eine halbe Stunde feiern sie den Aufstieg – doch das entpuppt sich als Fehlinfo

Die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn bejubeln nach dem Aufstiegsturnier in Lichtenstein schon den Sprung in die Oberliga, doch sie werden wohl gar nicht aufsteigen.
Es war eine sportliche Achterbahnfahrt der Gefühle der krasseren Sorte: Eine halbe Stunde lang dachten die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn am Sonntagabend, sie seien in die Oberliga aufgestiegen. Dann aber kam die Nachricht: Doch nicht, Siegerinnen des Viererturniers um den Aufstieg in Lichtenstein-Unterhausen sind die Gastgeberinnen der SG Ober-/Unterhausen.