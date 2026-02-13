Traum von der Super-Bowl-Bühne: Backstreet Boys wollen in nächster Halbzeitshow auftreten

Nach Bad Bunnys Halbzeitshow beim diesjährigen Super Bowl wünschen sich die Backstreet Boys offenbar, nächstes Jahr auf dieser Bühne aufzutreten. Bei einem Konzert drückte die Band diesen Wunsch gegenüber ihren Fans aus.

So viel Aufmerksamkeit wie Bad Bunny (31) bei seiner spektakulären Halbzeitshow beim Super Bowl hätten die Backstreet Boys offenbar auch gerne. Bei einem Konzert in Las Vegas drückte die Boyband auf der Bühne aus, dass man nächstes Jahr während der Halbzeitshow des Mega-Events auftreten wolle.

"Was haltet ihr davon? Backstreet Boys: Halbzeitshow beim Super Bowl 2027", fragte Sänger AJ McLean (48) beim Konzert die Backstreet-Boys-Fans laut "USA Today". Zwar war nicht ganz klar, ob McLean womöglich scherzte, sein Vorschlag wurde aber erwartungsgemäß mit großem Beifall vom Publikum aufgenommen. "Dann lasst es uns anpacken", sagte McLean. "Ich meine, warum nicht? Es ist in L.A., gleich um die Ecke. Los geht's!"

Backstreet Boys sangen 2001 die Nationalhymne

Die Backstreet Boys traten zwar schon im Rahmen des Super Bowl auf, waren allerdings noch nie Headliner der Halbzeitshow. Zur Blütezeit der Backstreet Boys, im Jahr 2001, sang das Quintett die Nationalhymne. Nick Carter (46) behauptete 2021 in einem Interview mit "Entertainment Tonight", dass den Backstreet Boys zwar die Halbzeitshow angeboten wurde, sie dieses Angebot jedoch ablehnten und lieber die Hymne sangen. Stattdessen traten *NSYNC und Aerosmith gemeinsam als Headliner in der Halbzeitshow auf, bei der auch Mary J. Blige (55), Britney Spears (44) und Nelly (51) zu Gast waren.

Wer tatsächlich in der Halbzeitshow des nächsten Super Bowl auftreten wird, ist noch unklar. Die NFL gibt ihr Halbzeitprogramm üblicherweise zu Beginn der neuen Saison bekannt. Im vergangenen Jahr verkündete die Liga im September 2025, dass Bad Bunny in der Halbzeitshow des diesjährigen Super Bowl auftreten wird.