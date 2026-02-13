Traum von der Super-Bowl-Bühne: Backstreet Boys wollen in nächster Halbzeitshow auftreten

Nach Bad Bunnys Halbzeitshow beim diesjährigen Super Bowl wünschen sich die Backstreet Boys offenbar, nächstes Jahr auf dieser Bühne aufzutreten. Bei einem Konzert drückte die Band diesen Wunsch gegenüber ihren Fans aus.
So viel Aufmerksamkeit wie Bad Bunny (31) bei seiner spektakulären Halbzeitshow beim Super Bowl hätten die Backstreet Boys offenbar auch gerne. Bei einem Konzert in Las Vegas drückte die Boyband auf der Bühne aus, dass man nächstes Jahr während der Halbzeitshow des Mega-Events auftreten wolle.