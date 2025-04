Er moderierte bekannte Musikshow Neu bei Eurosport: Was machte Holger Speckhahn nach "Top of the Pops"?

Holger Speckhahn wird bei Eurosport als Radsport-Moderator vom Giro d'Italia berichten. Der 50-Jährige präsentierte in den 90ern die Musikshow "Top of the Pops". Was hat er seitdem gemacht?