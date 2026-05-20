Schwarze Spitze, ein gewagter Rückenausschnitt - und das ausgerechnet bei einem Festival, das Nacktheit auf dem roten Teppich seit 2025 offiziell verboten hat: Helena Christensen sorgte in Cannes für Aufsehen.
Helena Christensen (57) schert sich bei den Filmfestspielen in Cannes nicht um die verschärfte Kleiderordnung: Das dänische Ex-Supermodel erschien zur Vorführung des Films "Amarga Navidad" am Dienstagabend in einem schwarzen Kleid, das kaum etwas der Fantasie überließ. Das Dress mit Spaghettiträgern, samtigem Bustier-Oberteil und ausladendem Rock bestand nur aus transparenter Spitze und gab damit den Blick auf die Haut darunter frei. Besonders der freie Rücken sorgte für Aufsehen.