Trauerzug für Black-Sabbath-Legende: Bewegende Abschiedszeremonie für Ozzy Osbourne in Birmingham geplant

1 Birmingham verabschiedet sich am Mittwoch von Musiklegende Ozzy Osbourne. Foto: imago/Capital Pictures / Ross Halfin

Die Stadt Birmingham bereitet sich auf einen emotionalen Abschied vor: Am Mittwoch können tausende Fans Ozzy Osbourne die letzte Ehre erweisen, wenn der Trauerzug des Musikers durch seine Heimatstadt führt.











Link kopiert



Birmingham bereitet sich auf einen historischen Tag vor: Am Mittwoch nimmt die Stadt Abschied von ihrem wohl berühmtesten Sohn, Ozzy Osbourne (1948-2025). Wie der Stadtrat am Dienstag bekannt gab, wird der Leichenwagen des verstorbenen Black-Sabbath-Frontmanns ab 13 Uhr Ortszeit durch die Straßen der englischen Industriestadt fahren. Geplant sind Zwischenstopps an symbolträchtigen Orten wie der Black-Sabbath-Brücke und der -Bank.