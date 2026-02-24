Trauerstaatsakt: Polit-Prominenz nimmt in Berlin Abschied von Rita Süssmuth

Abschied von einer großen Politikerin: In Berlin wird die verstorbene Rita Süssmuth am Dienstag mit einem Trauerstaatsakt gewürdigt. Dazu versammeln sich viele hochrangige Politiker zunächst in der St.-Hedwigs-Kathedrale, dann im Bundestag. Auch Olaf Scholz und Angela Merkel sind gekommen.
Das politische Berlin verabschiedet sich am Dienstag von der einstigen Bundestagspräsidentin und Bundesministerin Rita Süssmuth (1937-2026). Zum ökumenischen Trauergottesdienst versammelten sich viele frühere Weggefährten und aktuelle Regierungsvertreter in der St.-Hedwigs-Kathedrale in Berlin-Mitte. Anschließend begann um 12 Uhr ein rund 90-minütiger Trauerstaatsakt im Bundestag.