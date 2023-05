7 „Auf dem Weg“ und „Ohne Halt“: Samuel und Jugendliche haben ihren Verlust in Fotografien ausgedrückt. Foto: Simon/ Granville

Jugendliche, die einen geliebten Menschen verloren haben, können beim Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hilfe dabei finden, mit ihrer Trauer umzugehen. Wie bei einem Fotoworkshop, bei dem eindrückliche Bilder entstanden.









Ludwigsburg - Es ist ein Schwindelgefühl, ein Wackeln, weil der feste Grund ins Wanken geraten ist: Dieses Empfinden wollte der 13-jährige Samuel auf seinem Foto „Ohne Halt“ zum Ausdruck bringen. Aufgenommen hat er das unscharf-verwischte Motiv, das auch dem Betrachter keine Haltepunkte anbietet, auf dem Gelände des Ludwigsburger Schulcampus – in der technischen Umsetzung unterstützt von dem Winnender Fotografen Julian Meinhardt. Mit Meinhardt teilt Samuel eine einschneidende Erfahrung: diejenige, in jungem Alter einen sehr nahestehenden Menschen verloren zu haben. Bei Samuel ist das jetzt anderthalb Jahre her.