Trauergruppe für verwaiste Eltern: Lena ist tot, nichts ist mehr gleich – Gabriel Bieg will anderen Eltern helfen

Gabriel Bieg weiß, dass er ein anderer ist, seit seine Tochter mit neun Jahren starb. Aber der 45-Jährige weiß auch, dass es weitergehen muss und dass er anderen Trauernden helfen will.
Es ist ein Albtraum – jeden Tag, auch drei Jahre später noch. Gabriel Bieg und seine Frau Verena haben das Schlimmste erlebt, was Eltern widerfahren kann und der 45-Jährige beschönigt nichts: Seit Tochter Lena im Dezember 2022 mit gerade mal neun Jahren völlig überraschend starb, ist nichts mehr wie es mal war. „Dass ein Kind ohne Vorerkrankungen innerhalb von 44 Stunden stirbt, ist einfach nur beschissen und fürchterlich sinnlos“, sagt er.