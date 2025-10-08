Trauergruppe für verwaiste Eltern: Aus dem Alltag gerissen – Lena (9) stirbt, doch ihr Vater gibt nicht auf

Gabriel Bieg aus Fellbach hat völlig unerwartet seine Tochter verloren. Die Trauer ist groß, doch der 45-Jährige nutzt seine Kraft, um anderen Trauernden zu helfen.
Es ist ein Albtraum – jeden Tag, auch drei Jahre später noch. Gabriel Bieg und seine Frau Verena haben das Schlimmste erlebt, was Eltern widerfahren kann und der 45-Jährige beschönigt nichts: Seit Tochter Lena im Dezember 2022 mit gerade mal neun Jahren völlig überraschend starb, ist nichts mehr wie es mal war. „Dass ein Kind ohne Vorerkrankungen innerhalb von 44 Stunden stirbt, ist einfach nur beschissen und fürchterlich sinnlos“, sagt er.