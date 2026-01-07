Trauerfeier von Brigitte Bardot: Entfremdeter Sohn nimmt Abschied

Die französische Filmikone Brigitte Bardot wurde am Mittwoch beigesetzt. Unter den Trauernden war neben ihrem Ehemann und der rechten Politikerin Marine Le Pen überraschend auch ihr entfremdeter Sohn Nicolas-Jacques. Kurz zuvor wurde noch die Todesursache enthüllt.
Hunderte Menschen haben sich am Mittwoch in Saint-Tropez von der französischen Filmlegende Brigitte Bardot (1934-2025) verabschiedet, die am 28. Dezember 2025 im Alter von 91 Jahren verstorben war. Bardots Sarg aus Holz, mit Korbmaterial sowie gelben, orangefarbenen und weißen Blumen bedeckt, wurde am Vormittag in die Kirche Notre-Dame-de-l'Assomption getragen, wo die Trauerfeier stattfand.