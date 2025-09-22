Trauerfeier nach Attentat: Kirks Witwe vergibt Schützen

1 Donald Trump (l) gestikuliert neben Erika Kirk bei der Trauerfeier für ihren Mann, den konservativen Aktivisten Charlie Kirk, im State Farm Stadium. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/Julia Demaree Nikhinson

Die Witwe von Charlie Kirk vergibt dem Mörder ihres Mannes. Sie begründet das mit ihrem Glauben und ihrem Ehemann.











Erika Kirk, die Witwe des erschossenen rechten Aktivsten Charlie Kirk, vergibt dem Schützen. „Diesem Mann, diesem jungen Mann, vergebe ich. Ich vergebe ihm, weil es das war, was Christus getan hat, und weil es das ist, was Charlie tun würde“, sagte sie auf der Trauerfeier für ihren Mann. Denn die Antwort auf Hass sei nicht Hass. Die Antwort aus dem Evangelium sei immer Liebe. „Liebe zu unseren Feinden und Liebe zu denen, die uns verfolgen.“