Rot am See nimmt Abschied von den sechs Toten

Eine Woche nach der Familientragödie wird der Opfer mit einer Trauerfeier gedacht. Die Anteilnahme ist groß – die Ratlosigkeit, wie es dazu kommen konnte, nicht minder.

Rot am See - Vor genau einer Woche hat der hagere Herr in der ersten Reihe seine Ehefrau zu Grabe getragen. An jenem Samstag in Leipzig wusste er bereits, dass er schon bald noch mehr Menschen beerdigen muss, die zu seinen Nächsten gehören: seine Tochter Sylvia S. (56), sein Schwiegersohn Klaus S. (65) und zwei seiner Enkelkinder, die Zwillinge Carolin und Holger K. (36), alle vier erschossen. Der mutmaßliche Täter: Adrian S. 26), sein dritter Enkel.

Auch Adrians Tante Dorothea P. (62), die Schwester von Klaus S., und ihr Mann Gernot P. (69) verloren am 24. Januar bei der Familientragödie in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) ihr Leben. Mit einer Trauerfeier hat sich am Samstag der 5400 Einwohner zählende Ort von den Toten jenes Tages verabschiedet und vier von ihnen beerdigt. Carolin und Holger K., die Halbgeschwister von Adrian S., werden in ihrer Heimat bestattet. Zwei weitere Verwandte hatten die Tragödie nur knapp überlebt. Die Söhne von Carolin K., 12 und 14 Jahre alt, haben das Drama miterleben müssen, ihr Vater hält seine traumatisierten Buben im Arm.

„Das übersteigt die Grenzen des Tragbaren“

„Was Ihnen abverlangt wurde in den vergangenen Tagen, das übersteigt die Grenze des Tragbaren“, sagt der evangelische Dekan Siegfried Jahn an die Angehörigen gewandt. „Wir wollen mit dieser Trauerfeier nichts erklären“, so Jahn. Offenbar wollen viele ein bisschen Ratlosigkeit teilen. Über 700 Menschen kommen zum Gottesdienst, auch Roter, die schon lange nicht mehr in Hohenlohe daheim sind. „Ich habe meine halbe Jugend im Deutschen Kaiser verbracht“, sagt einer, der nun in Heilbronn lebt.

Klaus S., der Wirt des „Gasthof zum Deutschen Kaiser“ beim Bahnhof, ist ebenso eine Institution in Rot gewesen wie seine Kneipe. Noch immer zünden Menschen Kerzen an vor dem Tatort, legen Blumen nieder. Eine Frau bringt einen weißen Tulpenstrauß vorbei. „Hier herrscht Fassungslosigkeit pur“, sagt sie. „Das ist so unnötig.“

Sunnef und Dorle sind Institutionen im Ort

„Sunnef“, wie ihn die meisten nannten, galt als großer Fußballfan und als VfB-Verrückter, wie sich Martin Heim vom TV Rot in seinem Nachruf erinnert. Als 2008 Fredi Bobic zum Freundschaftsspiel in den Ort kam, ist Heim wochenlang ermahnt worden, er möge mit Bobic nur ja in der Kneipe vorbeikommen. Bobic kam, schenkte Klaus S. seine Fußballstiefel – und auf dem Stuhl, auf dem der ehemalige VfB-Star gesessen hatte „durfte wochenlang niemand Platz nehmen“.

Seine Schwester Dorothea, die jeder nur als Dorle kannte, stand in der Küche und war im Ort berühmt für ihren Kartoffelsalat nach dem Geheimrezept der Mutter, so Heim. Ihr Mann half am Ausschank. Die Familie gehörte im Flecken zum Inventar wie die Wirtschaft selbst.

„Die Uhren laufen weiter. Aber alles ist anders.“

„Tod und Schrecken haben sich ausgebreitet in unserer scheinbaren Idylle“, sagt der evangelische Pfarrer Matthias Hammer, der wie Jahn zum Kriseninterventionsteam gehört hat am Tag der Tat. Er erinnert daran, wie die Menschen im Ort zusammengerückt seien in den Tagen danach, „die Gaststätten, die Kirchen waren wieder voll, keiner wollte, keiner sollte allein sein.“

Auch der Bürgermeister Siegfried Gröner beschwört den Zusammenhalt seiner Gemeinde in Tagen, die geprägt gewesen seien von Ohnmacht, Bestürzung, Trauer und Wut, aber eben auch von einer überwältigenden Hilfsbereitschaft. „Wie dunkel muss es im Innern eine jungen Menschen aussehen, der kaltblütig sechs Menschen aus dem Leben reißt – einfach so“, fragt Gröner. „Die Uhren laufen weiter. Aber doch ist alles anders.“

Fredi Bobic habe von Frankfurt aus einen Kondolenzbrief geschickt, erzählt Martin Heim vom TV Rot. Er erinnere sich noch gut an Klaus S. und den „Deutschen Kaiser“. „Das wollte ich Klaus noch mit auf den Weg geben.“