Trauerfeier in Paris: Kinder, Freunde und Fans nehmen Abschied von Claudia Cardinale

Claudia Cardinale, die Ikone des italienischen Kinos ist vor einer Woche im Alter von 87 Jahren gestorben. In Paris haben sich nun ihre Familie, ihre Wegbegleiter und ihre Fans von ihr verabschiedet.
Die französisch-italienische Schauspielerin Claudia Cardinale (1938-2025), die mit Filmen wie "Der Leopard" oder "Spiel mir das Lied vom Tod" Kinogeschichte schrieb, verstarb am 23. September im Alter von 87 Jahren nahe Paris, berichtete unter anderem der französische Auslandssender France 24. Am 30. September fand nun die Trauerfeier in der Kirche Saint‐Roch in Paris statt.