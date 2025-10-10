Zahlreiche Fans und Promis erwiesen der Boxlegende Ricky Hatton in Manchester die letzte Ehre. Neben Sportstars nahm auch Liam Gallagher an der Trauerfeier teil - zusammen mit seiner Partnerin.

Viele Stars nehmen Abschied vom ehemaligen Box-Weltmeister Ricky Hatton (1978-2025). Vor der Kathedrale von Manchester versammelten sich Promis wie Profiboxer Tyson Fury, Ex-Fußballer Wayne Rooney und Liam Gallagher. Der Oasis-Sänger erschien zusammen mit seiner Partnerin Debbie Gwyther zu der Trauerfeier, um dem verstorbenen Boxer die letzte Ehre zu erweisen. Beide berührten laut "Daily Mail" den mit weißen Blumen geschmückten, hellblauen Sarg.

Neben ihnen zollten dem Bericht zufolge weitere Weggefährten und Sportgrößen Hatton Respekt, darunter die Boxlegenden Frank Bruno, Tony Bellew und Amir Khan. Auch Carol und Ray Hatton, die Eltern des als "The Hitman" bekannten Boxers, sowie dessen Ex-Freundin Claire Sweeney befanden sich unter den Trauernden.

Fangesänge vor der Kathedrale

Die Zeremonie begann mit einem Trauerzug um 9:45 Uhr vor dem Cheshire Cheese Pub in Hyde und machte auch an Hattons Boxstudio Halt. Am ehemaligen Pub seiner Eltern wurden feierlich Tauben freigelassen. Teil des Trauerzugs war auch der gelbe "Reliant Regal"-Van aus der Serie "Only Fools and Horses", von der Hatton bekennender Fan war. An der Kathedrale von Manchester angekommen, wurden die Trauernden von einer Blaskapelle mit dem Song "Winter Wonderland" begrüßt. Dazu ertönte der Fangesang "There's Only One Ricky Hatton" (zu Deutsch: "Es gibt nur einen Ricky Hatton").

Bei dem Trauergottesdienst, der auch vor der Kathedrale gezeigt wurde, hielt Hattons Sohn Campbell eine Rede. "Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich dich vermissen werde, Papa, und dass wir keine neuen Erinnerungen mehr schaffen werden - aber die, die wir haben, werde ich für immer in Ehren halten", sagte er darin laut dem britischen Boulevardblatt. Hattons Mutter ließ über einen Sprecher eine Botschaft verlesen. "'The Hitman' wurde von seiner riesigen Fangemeinde verehrt - er war der People's Champion" und sagte, dass er so in Erinnerung bleiben wolle", würdigte sie ihren Sohn. Dieser sei seit seiner Geburt "unser kleiner Champion" gewesen.

Nach dem Gottesdienst setzte sich der Trauerzug zum Etihad Stadion fort, dem Heimatort von Hattons geliebtem Fußballverein Manchester City.

Box-Ikone wurde 46 Jahre alt

Am 14. September fand die Polizei Ricky Hatton tot in seinem Haus in Manchester auf. Die Box-Ikone starb im Alter von 46 Jahren. Laut einem Sprecher der Greater Manchester Police wurden die Beamten von einem Bürger gerufen. Derzeit gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, hieß es in der Polizeimeldung.

Hatton, der im Laufe seiner Karriere 45 seiner 48 Profikämpfe gewann, kämpfte zuletzt 2012 professionell. 2024 wurde er in die Hall of Fame des Boxens aufgenommen. Er trat in verschiedenen TV-Shows als Publikumsliebling auf, so etwa 2024 in der britischen Eiskunstlauf-Show "Dancing on Ice".