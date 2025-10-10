Zahlreiche Fans und Promis erwiesen der Boxlegende Ricky Hatton in Manchester die letzte Ehre. Neben Sportstars nahm auch Liam Gallagher an der Trauerfeier teil - zusammen mit seiner Partnerin.
Viele Stars nehmen Abschied vom ehemaligen Box-Weltmeister Ricky Hatton (1978-2025). Vor der Kathedrale von Manchester versammelten sich Promis wie Profiboxer Tyson Fury, Ex-Fußballer Wayne Rooney und Liam Gallagher. Der Oasis-Sänger erschien zusammen mit seiner Partnerin Debbie Gwyther zu der Trauerfeier, um dem verstorbenen Boxer die letzte Ehre zu erweisen. Beide berührten laut "Daily Mail" den mit weißen Blumen geschmückten, hellblauen Sarg.