Trauerfeier in Leonberg: Bewegende Erinnerungen an einen Menschenfreund

1 Erinnerung an Wolfgang Schaal Foto:

Engagiert, fürsorglich, humorvoll, zugewandt: Hunderte nehmen Abschied vom Leonberger Kommunalpolitiker und Unternehmer Wolfgang Schaal.











Link kopiert



Dass das Telefonat länger dauern sollte, war einem Zufall zu verdanken. Auf dem Weg zur Arbeit staute es sich. So blieb ein wenig mehr Zeit für den Austausch. In bewegenden Worten berichtet Carolin Schaal am Donnerstagnachmittag vom letzten Gespräch mit ihrem Vater. An die 500 Menschen sind in die Michaelskirche im Leonberger Stadtteil Eltingen gekommen, um Wolfgang Schaal die Ehre zu erweisen. Der Unternehmer und Kommunalpolitiker war am 8. Januar völlig überraschend im Alter von 75 Jahren gestorben.